2020-06-10T18:12:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Уже точно: Литва с 17 июня открывает свои границы для иностранцев

Но в стране сохраняется режим чрезвычайной ситуации
ИННА КОРСАК
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Литва открывает границы для иностранцев с 17 июня. Фото: belta.byЛитва открывает границы для иностранцев с 17 июня. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, Литва с 17 июня открывает свои границы для иностранцев. Однако в стране по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

«Мы наблюдаем улучшение ситуации с коронавирусом в стране и в Европе. Поэтому на заседании кабинета министров было принято решение о снятии карантина на территории Литвы», — пояснил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В Литве начинают постепенно возобновлять работу рестораны, кафе, бары, ночные клубы, предприятия торговли. Но важно соблюдать дистанцию и санитарные нормы.

Карантин на территории Литовской Республики был введен с 16 марта.

Напомним, что белорусом для выезда за границу необходимо сдать тест на COVID-19 и иметь при себе специальную справку.

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Но пока власти до конца не решили: границы откроют только для соседей или же для всей шенгенской зоны. (подробности)

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