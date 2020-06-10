Фотофакт. Лукашенко отправил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки

Лукашенко отправил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки. Фото: телеграм-канал Пул Первого

Ко дню вышиванки, который в Беларуси отмечают 2 июля, подарок точно должен приехать в Киев

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Как сообщает Телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко отправил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки.

Тем самым президент ответил на подарок украинского лидера: 21 мая Владимир Зеленский вместе со своей супругой, отправили Лукашенко украинские вышиванки.

В сопроводительном письме президент отметил, что наши страны плечом к плечу всегда шли, защищали свои права и отстаивали самостоятельное развитие.

Ко 2 июля, когда отмечается день вышиванки, презент будет доставлен в Киев.

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