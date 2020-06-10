Фотофакт. Лукашенко отправил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки
Как сообщает Телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко отправил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки.
Тем самым президент ответил на подарок украинского лидера: 21 мая Владимир Зеленский вместе со своей супругой, отправили Лукашенко украинские вышиванки.
В сопроводительном письме президент отметил, что наши страны плечом к плечу всегда шли, защищали свои права и отстаивали самостоятельное развитие.
Ко 2 июля, когда отмечается день вышиванки, презент будет доставлен в Киев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фотофакт. Лукашенко в Могилеве обступила толпа из желающих пообщаться.
Президент совершает 6 июня рабочую поездку в Могилевскую область. (подробности)
Фотофакт. Глава МИД Владимир Макей в Международный день защиты детей выложил в сеть свои детские фото.
Многие дипломаты на своих страницах в сети Facebook поддержали главу МИД, выложили детские фото и присоединились к благотворительной акции. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»