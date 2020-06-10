2020-06-10T19:17:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина о приглашении международных наблюдателей: «Следим за улучшением обстановки с коронавирусом»

МИД начнет отправлять приглашения международным наблюдателям после того, как будет завершен сбор подписей
ИННА КОРСАК
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Глава ЦИК рассказала, что международных наблюдателей на выборы начнут приглашать, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом. Фото: belta.byГлава ЦИК рассказала, что международных наблюдателей на выборы начнут приглашать, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, Лидия Ермошина на совещании у президента отметила, что приглашать международных наблюдателей на выборы начнут в тот момент, когда в стране станет заметно улучшение эпидемиологической обстановки.

«Мы следим за эпидемиологической обстановкой в стране. Как только она улучшится, МИД начнет отправлять в международные организации приглашения для наблюдателей. Думаю, что произойдет это уже после того, как завершится сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты», — отметила глава ЦИК.

Напомним, что сбор подписей завершится 19 июня.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

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