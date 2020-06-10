Мужчину выбросило из лодки в воду от удара молнии, когда он решил ответить на телефонный звонок. Фото:

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Как сообщает БЕЛТА, в Барановичах от удара молнии рыбака выбросило из лодки, когда он решил ответить на телефонный звонок.

Случай произошел во вторник, 9 июня. Двое мужчин, несмотря на то, что начинается гроза, решили порыбачить из лодки на озере.

«Сотрудникам ГРОЧС во вторник вечером позвонил мужчина и попросил о помощи в перевозке пострадавшего друга от удара молнии. Он был в тяжелом состоянии», — отметил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Сотрудники ГРОЧС оперативно выехали на место случившегося и помогли врачам из скорой помощи, которые уже дежурили у болотистого места, добраться к пострадавшему мужчине. Была оказана помощь, после чего 27-летнего мужчину отвезли в больницу. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести.

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