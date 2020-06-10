ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в Минске. Никто не пострадал

ДТП с участием трех машин произошло в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В одном из автомобилей находились маленькие дети. Они не пострадали

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 10 июня в Минске произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.

«Водитель «Lada» не уступил дорогу автомобилю «Fiat», врезался в него, перевернулся. В это время в него въехал водитель автомобиля «Крайслер». Водителю автомобиля «Lada» была оказана помощь, он не пострадал. В одном из автомобилей — «Крайслер» — находились маленькие дети. Они были пристегнуты и не пострадали», — отметили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель автомобиля «Fiat» и маленькие дети из машины марки «Крайслер», доставлены в больницу для проведения осмотра.

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