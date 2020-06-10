В Витебске 23-летняя продавец магазина украла из кассы более четырех тысяч белорусских рублей

В Витебске продавец похитила из кассы магазина более 4 тысяч белорусских рублей. Фото: tut.by

На это девушке понадобилось всего лишь три месяца

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В УВД Витебского облисполкома сообщили, что в Витебске 23-летняя продавец магазина украла из кассы более 4 тысяч белорусских рублей.

«На это девушке понадобилось три месяца. Продавщице доверили материальные ценности, и она стала их присваивать», — рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Когда хищение обнаружилось, сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями смогли восстановить всю схему.

Всего девушка похитила из кассы 4252 белорусских рубля.

Возбуждено уголовное дело.

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