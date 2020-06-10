Польша с 13 июня открывает свои границы для стран Евросоюза
Как сообщает БЕЛТА, с 13 июня Польша открывает свои границы для стран Евросоюза.
«Наше решение пока такое. Нам необходимы, на данный момент, контакты со странами Евросоюза», — отметил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий.
В связи с эпидемией коронавируса, Польша закрыла свои границы с 16 марта.
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