2020-06-10T21:50:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Польша с 13 июня открывает свои границы для стран Евросоюза

Для Беларуси граница остается закрытой
ИННА КОРСАК
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Польша с 13 июня открывает границы со странами Евросоюза. Фото: grodnonews.byПольша с 13 июня открывает границы со странами Евросоюза. Фото: grodnonews.by
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Как сообщает БЕЛТА, с 13 июня Польша открывает свои границы для стран Евросоюза.

«Наше решение пока такое. Нам необходимы, на данный момент, контакты со странами Евросоюза», — отметил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий.

В связи с эпидемией коронавируса, Польша закрыла свои границы с 16 марта.

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