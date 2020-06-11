В ВОЗ рекомендует дополнительно исследовать случаи коронавируса, которые протекают бессимптомно

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На сайте Всемирной организации здравоохранения во время очередного брифинга, который прошел 10 июня, сообщили, что необходимо дополнительно исследовать бессимптомные случаи коронавируса.

«Это нужно для того, чтобы точно установить степень заразности. По этой причине нам необходимы дополнительные исследования. Их уже начали проводить», — пояснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Генеральный директор также заявил, что важным путем при борьбе с распространением коронавирусной инфекции является проведение тестов у людей, у которых наблюдаются симптомы, изолирование их, отслеживание всех контактов и карантин.

«К сожалению, это новый вирус. Мы прикладываем много усилий для того, чтобы его исследовать и постоянно учимся», — подчеркнул глава ВОЗ.

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