2020-06-11T09:31:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко приедет? В Гомеле делают благоустройство к открытию поликлиники, которую строили больше 10 лет

«Вокруг все красят, моют, асфальт сняли, максимально вылизывают территорию», - рассказали гомельчане
Павел МИЦКЕВИЧ
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Поликлинику строили с 2009 года. Фото: городгомель.белПоликлинику строили с 2009 года. Фото: городгомель.бел
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На улице Мазурова в Гомеле в густонаселенном 17-м микрорайоне наконец-то завершается строительство взрослой поликлиники. Дата торжественного открытия официально пока не называется.

- Говорят, возле новой поликлиники в 17-м все вокруг драят и готовят к открытию. Есть подозрения, что Лукашенко приедет, - написал в Гомельском чате конструктивных изменений в Telegram Константин Мельников и прикрепил фото благоустройства.

Возле поликлиники облагораживают дома. Фото: t.me/gomel_new

Возле поликлиники облагораживают дома. Фото: t.me/gomel_new

- Был там сегодня, вокруг все красят, моют, асфальт сняли, максимально вылизывают территорию, - подтвердил другой пользователь чата.

- Лучше бы он ко мне во двор заехал, - пошутил Алексей Гарцев. - Хоть бы ямы заделали.

Строительство комплекса поликлиники началось еще в апреле 2009 года. Завершить работы тогда планировалось в 2013 году. Однако стройка затянулась.

- Финансирование данного объекта осуществляется за счет средств республиканского и областного бюджетов. В связи с отсутствием финансирования определить сроки ввода объекта в эксплуатацию не предоставляется возможным. Планируемая дата ввода - 2020 год, - отвечали в Гомельском горисполкоме в 2017 году.

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