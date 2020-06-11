В МИД России сообщили, что границу с Беларусью откроют в ближайшее время, но точную дату не назвали

Когда откроется российско-белорусская граница зависит от ситуации с коронавирусом. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Стало известно, что закрытая из-за риска распространения коронавирусной инфекции по инициативе России граница с Беларусью может быть открыта в самое ближайшее время. Об этом информирует belta.by со ссылкой на Андрея Руденко, замминистра иностранных дел РФ.

Так в среду, 10 июня, общаясь онлайн в рамках видеоконференции по теме «Перспективы развития отношения Беларуси и России» представитель российского МИДа пояснил, что в ближайшее время может быть не только открыта граница, но и восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение между двумя странами-соседками.

- Как только станет боле ясна перспектива по эволюции динамики самой пандемии, будут предприняты шаги (Прим.: по восстановлению сообщения). Белорусско-российская граница должна быть открыта, - заверил дипломат нежелание российской стороны затягивать сложившуюся ситуацию.

И в завершение замглавы МИДа России еще раз подчеркнул, что в ближайшее время граница снова будет «работать» в прежнем свободном и открытом формате.

Лавров и Макей обсудили внешнюю политику стран на ближайшие два года. Фотоколлаж: МИД РФ.

К слову, в тот же день, 10 июня, состоялся телефонный разговор глав дипломатических ведомств России и Беларуси. Как сообщили в пресс-службе МИДа России, Сергей Лавров и Владимир Макей поговорили о текущих вопросах взаимосотрудничества по программе согласованных внешнеполитических действий на 2020 - 2021 годы. Кроме того, министры вновь обсудили подготовку предстоящих российско-белорусских контактов.

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