2020-06-11T07:30:28+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске с 6-го этажа спрыгнула девушка: ее спас «куб жизни», который развернули спасатели

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС
Надежда БУТОВИЧ
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Спасатели успели развернуть "куб жизни" под окнами 44-го дома на проспекте Независимости. Фотоиллюстрация: 112.by.Спасатели успели развернуть "куб жизни" под окнами 44-го дома на проспекте Независимости. Фотоиллюстрация: 112.by.
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О том, что вечером в среду, 10 июня, в Минске с шестого этажа «сиганула» девушка, в своем Facebook сообщил Виталий Новицкий официальный представитель МЧС.

Поясняется, что спасатели успели прибыть к месту происшествия вовремя, и минчанка приземлилась прямо на «куб жизни». Уточняется, что инцидент происходил на проспекте Независимости, прыгала девушка с окна одной из квартир 44-го дома.

- Девушка с шестого этажа прыгнула вниз. Спасена работниками МЧС, - резюмировал представитель спасательного ведомства.

Сообщается также, что прыжок оказался благополучным: девушку осмотрели медики и серьезных травм не диагностировали.

Локанично Виталий Новицкий ответил на комментарии под сообщением. Он пояснил, что девушка прыгнула из окна многоэтажки вниз «неслучайно» и добавил, что штрафа за такое не полагается, но «обследование в Новинках» - вероятно.

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