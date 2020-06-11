В Минске с 6-го этажа спрыгнула девушка: ее спас «куб жизни», который развернули спасатели

Спасатели успели развернуть "куб жизни" под окнами 44-го дома на проспекте Независимости. Фотоиллюстрация: 112.by.

Изменить размер текста: A A

О том, что вечером в среду, 10 июня, в Минске с шестого этажа «сиганула» девушка, в своем Facebook сообщил Виталий Новицкий официальный представитель МЧС.

Поясняется, что спасатели успели прибыть к месту происшествия вовремя, и минчанка приземлилась прямо на «куб жизни». Уточняется, что инцидент происходил на проспекте Независимости, прыгала девушка с окна одной из квартир 44-го дома.

- Девушка с шестого этажа прыгнула вниз. Спасена работниками МЧС, - резюмировал представитель спасательного ведомства.

Сообщается также, что прыжок оказался благополучным: девушку осмотрели медики и серьезных травм не диагностировали.

Локанично Виталий Новицкий ответил на комментарии под сообщением. Он пояснил, что девушка прыгнула из окна многоэтажки вниз «неслучайно» и добавил, что штрафа за такое не полагается, но «обследование в Новинках» - вероятно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске упал с высоты и погиб 23-летний парень.

Тело молодого человека случайно обнаружили под подъездом прохожие (подробности).

17-летний рабочий-нелегал упал в неогороженную шахту лифта на 12-ом этаже стройки в Минске.

Молодой человек погиб, возбуждено уголовное дело (подробности).