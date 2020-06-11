2020-06-11T09:22:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах парень исправил даты в больничном, чтобы прогулять работу

Это оказалось не лучшей идеей - теперь молодому человеку грозит до 2 лет ограничения свободы
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Горожанин не подумал, что подделка документов - преступление, а прогул - проступок.Горожанин не подумал, что подделка документов - преступление, а прогул - проступок.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Инцидент с незаконным продлением больничного произошел в райцентре на Брестчине в марте 2020 года. Подробности расследования сообщили belta.by в пресс-службе УСК по Брестской области.

Установлено, что 21-летний горожанин не захотел вовремя выйти на работу и, чтобы скрыть прогул, сам исправил дату в листке нетрудоспособности, который написали медики.

- Исправленный больничный молодой человек отдал в отдел кадров, думая, что ему все сойдет с рук, - прокомментировал Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК.

Однако исправления спустя время все-таки обнаружились. В отношении прогульщика возбудили уголовное дело за подделку документов. Следователю парень сказал, что поступил так, желая скрыть на работе прогул. Теперь молодому человеку грозит максимально ограничение свободы до 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему в Беларуси больничные закрывают, когда с подтверждения коронавируса прошла всего неделя?

Минздрав утвердил новые правила тестирования и ведения листков трудоспособности во время пандемии (подробности).

Белорус нашел в Португалии украинский паспорт и попробовал путешествовать по чужим документам

Спойлер: не получилось (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи»: Тихановская отменяет свои пикеты в Минске и во всех областных городах
Видеофакт. ЧП в Полоцке: голова девочки застряла между перилами на детской площадке
Евросоюз может открыть внешние границы уже с 1 июля
Лукашенко приедет? В Гомеле делают благоустройство к открытию поликлиники, которую строили больше 10 лет
Так жарко не было никогда! В Жлобине побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В Барановичах парень исправил даты в больничном, чтобы прогулять работу
В Минске с 6-го этажа спрыгнула девушка: ее спас «куб жизни», который развернули спасатели
В МИД России сообщили, что границу с Беларусью откроют в ближайшее время, но точную дату не назвали
ВОЗ рекомендует дополнительно исследовать случаи коронавируса, которые протекают бессимптомно
Польша с 13 июня открывает свои границы для стран Евросоюза
В Витебске 23-летняя продавец магазина украла из кассы более четырех тысяч белорусских рублей
ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в Минске. Никто не пострадал
В Барановичах от удара молнии рыбака выбросило из лодки, когда он решил ответить на телефонный звонок
Ермошина о приглашении международных наблюдателей: «Следим за улучшением обстановки с коронавирусом»
Фотофакт. Лукашенко отправил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки