В Барановичах парень исправил даты в больничном, чтобы прогулять работу

Горожанин не подумал, что подделка документов - преступление, а прогул - проступок. Фото: Архив "КП"

Это оказалось не лучшей идеей - теперь молодому человеку грозит до 2 лет ограничения свободы

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Инцидент с незаконным продлением больничного произошел в райцентре на Брестчине в марте 2020 года. Подробности расследования сообщили belta.by в пресс-службе УСК по Брестской области.

Установлено, что 21-летний горожанин не захотел вовремя выйти на работу и, чтобы скрыть прогул, сам исправил дату в листке нетрудоспособности, который написали медики.

- Исправленный больничный молодой человек отдал в отдел кадров, думая, что ему все сойдет с рук, - прокомментировал Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК.

Однако исправления спустя время все-таки обнаружились. В отношении прогульщика возбудили уголовное дело за подделку документов. Следователю парень сказал, что поступил так, желая скрыть на работе прогул. Теперь молодому человеку грозит максимально ограничение свободы до 2 лет.

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