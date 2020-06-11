Так жарко не было никогда! В Жлобине побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

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Летний зной в очередной раз бьет рекорды в регионах Беларуси, сообщил погодный ресурс meteoinfo.by.

Так, в среду, 10 июня, «обнулился» жаркий рекорд дня в Жлобине. За всю историю метеонаблюдений в это время не было теплее +33,5 градусов (Прим.: рекорд 10 июня 1999 года), и вдруг термометры показали +33,6 жары.

Сравнение архивных данных Белгидромета за прошлые годы отразило и другие тепловые рекорды едва стартовавшего в Беларуси лета.

В Минске воздух прогрелся до +31,6 тепла, что на два градуса больше, чем 24 года назад. В Витебске вчера тоже почти на два градуса было жарче, чем в 1999 году: +32,2 против +30,6. Гомель на 0,8 градуса побил рекорд 1981 года - в среду потеплело до +32,8. А в Могилеве жаркий экстремум побит сразу на 3,1 градуса, в итоге в этом облцентре термометры показали +33,5 жары.

- Вообще, немало городов Беларуси, которые 10 июня преодолели жаркую отметку в +33 градуса. Кроме рекордсмена Жлобина, это Лельчицы (+33,4 градуса), Мозырь (+33,4), Василевичи (+33,2) и Житковичи (+33,1 тепла). По всей республике в этот день максимумы обновили 23 метеостанции в четырех областях страны и столице. Рекорды «обнулили» Витебщина, Гомельщина, Минщина и Могилевщина, - резюмировали синоптики.

Напомним, первые температурные рекорды в Беларуси были побиты в минувший понедельник, 8 июня. И жарче всего в этот день было в Могилеве.

На ближайшие двое суток, 11 - 12 июня, Белгидромет прогнозирует жаркую погоду с рекордными +34 градусами в отдельных регионах. Но ливни и дожди сохраняются, затем ожидается понижение температур.

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