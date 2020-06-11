Евросоюз может открыть внешние границы уже с 1 июля

Такое предложение для стран блока ЕС поступило от еврочиновников

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Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что страны Евросоюза готовятся с середины июня открыть границы для стран-партнеров по ЕС. Например, Польша планирует это сделать с 13 июня включительно Однако при этом европейские державы не спешат открывать свои рубежи для других государств.

- Евросоюз порекомендовал свои государствам-членам приступить к открытию внешних границ для стран за пределами блока со среды, 1 июля, - процитировал ресурс postimees.ee слова Жозепа Борреля, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам.

При этом, конечно, еврочиновиники оставляют право отдельным государствам окончательное решение принимать самим, выбирая постепенную и частичную отмены запретов и ограничений.

Вероятнее всего, на решение по открытию границ в каждом отдельном случае будет влиять эпидобстановка в стране-соседке. Ранее сообщалось, что эпидситуация считается благополучной, когда заболеваемость коронавирусом не превышает 25 человек на 100 тысяч жителей страны в течение последних двух недель.

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