Видеофакт. ЧП в Полоцке: голова девочки застряла между перилами на детской площадке

Теперь деформированная решетка горки будет напоминать другим детям, что игры должны быть безопасными. Фото: МЧС.

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В райцентре в Витебской области спасатели выезжали на вызов на детскую площадку. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

Инцидент произошел в среду, 10 июня, в Полоцке. В дежурную службу МЧС позвонила женщина около 18.26 часов. В видео, которое опубликовала пресс-служба ведомства, есть фрагмент разговора:

- Здравствуйте, у нас у ребенка застряла между перилами голова, мы вытянуть не можем. И уши прижимали - плачет, больно, - говорит взволнованно витебчанка.

- Ожидайте, выезжаем, - ответили в МЧС.

Прибывшие на место сотрудники подразделения успокоили маленькую «пленницу», пообещав, что больно не будет. И парой ловких движений быстро освободили голову девочки. Для этого спасателям пришлось с помощью ручного гидравлического аварийного спасательного инструмента «отжать» одну решетку перил в сторону.

Помощь медиков не понадобилась. На фото видно, что на горке остался «след»: деформированная труба теперь будет напоминать и другим детям о том, что не следует просовывать голову куда ни попадя.

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