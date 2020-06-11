Видеофакт. ЧП в Полоцке: голова девочки застряла между перилами на детской площадке
В райцентре в Витебской области спасатели выезжали на вызов на детскую площадку. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе областного УМЧС.
Инцидент произошел в среду, 10 июня, в Полоцке. В дежурную службу МЧС позвонила женщина около 18.26 часов. В видео, которое опубликовала пресс-служба ведомства, есть фрагмент разговора:
- Здравствуйте, у нас у ребенка застряла между перилами голова, мы вытянуть не можем. И уши прижимали - плачет, больно, - говорит взволнованно витебчанка.
- Ожидайте, выезжаем, - ответили в МЧС.
Прибывшие на место сотрудники подразделения успокоили маленькую «пленницу», пообещав, что больно не будет. И парой ловких движений быстро освободили голову девочки. Для этого спасателям пришлось с помощью ручного гидравлического аварийного спасательного инструмента «отжать» одну решетку перил в сторону.
Помощь медиков не понадобилась. На фото видно, что на горке остался «след»: деформированная труба теперь будет напоминать и другим детям о том, что не следует просовывать голову куда ни попадя.
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