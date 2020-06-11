«Ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи»: Тихановская отменяет свои пикеты в Минске и во всех областных городах
В четверг, 11 июня, стало известно, что в самых крупных городах Беларуси - Минске и во всех облцентрах - в ближайшие дни отменяются все пикеты по сбору подписей в поддержку возможного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Видео с обращением к членам своих инициативных групп предполагаемый кандидат опубликовала в Telegram-аккаунте «Выборы.Беларусь».
Обращаясь к сборщикам подписей, кандидат сообщила, что происходят задержания, а членов инициативных групп «наказывают сутками и штрафами».
- Происходят провокационные действия на пикетах по сбору подписей в мою поддержку, - пояснила Светлана Тихановская.
Поэтому политик попросила не проводить в ближайшие три дня, с 12 по 14 июня включительно, пикеты в свою поддержку в столице и облгородах.
- Я опасаюсь провокаций в отношении вас. Поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы пострадали вы и ваши семьи, - резюмировала возможная кандидатка в президенты.
При этом в видео уточняется, что в райцентрах и регионах в целом сбор подписей в поддержку Тихановской не прекращается.
Ранее члены ее инициативной группы сообщали о собранных 100 тысячах подписей (Прим.: необходимого минимума для того, чтобы стать кандидатом в президенты). И в конце видео сама Тихановская уверенно заявила: «Мы подадим столько подписей, сколько уже собрали».
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