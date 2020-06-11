«Очень большой спрос». В Бресте начали делать платные тесты на COVID-19 и… уже закончили

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В Брестской областной консультативной поликлинике (она относится к областной клинической больнице) 9 июня начали делать платные тесты на коронавирус всем желающим. И совсем недорого - анализ стоит около 20 рублей.

О возможности обследования на наличие ранних и поздних антител к COVID-19 сообщалось на сайте областной больницы. Обращаться нужно в лабораторию на четвертом этаже поликлиники.

«КП» дозвонилась в лабораторию с вопросом, можно ли записаться на анализ.

- Предварительную запись не ведем, - ответили в лаборатории. - Тесты делают по живой очереди. Но в связи с очень большим спросом проведение тестов приостанавливается - уже заканчиваются тест-системы. Можно позвонить в понедельник и уточнить, когда привезут новую партию тестов.

Последняя возможность сдать тест - 11 июня до 13.00. Как и любые анализы крови, тесты делают натощак.

Пока о возможности платного обследования на коронавирус больше нигде не сообщалось. Как узнала «КП» в поликлинике Гомельской областной клинической больницы, там тесты всем желающим не делают:

- Пока нигде в городе платно тест вы не пройдете. У нас тоже проведение тестирования всем желающим не планируется.

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