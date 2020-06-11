В Беларуси готовы назвать страны, после которых не будет нужна 14-дневная самоизоляция

Среди стран, после которых не нужна самоизоляция, уже точно будут государства Евросоюза. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но пока, на 11 июня, двухнедельная изоляция необходима по приезду фактически из всех стран мира

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В скором времени в Беларуси будет утвержден список стран, возвращение из которых не потребует 14-дневной изоляции. Об этом проинформировал телеканал ОНТ со слов Натальи Жуковой, замглавы Минздрава и главного санитарного врача Беларуси.

Напомним, по данным на 11 июня в республике действует постановление Совмина о приезжающих из стран с неблагополучной эпидобстановкой. Согласно правительственному документу, после возвращения фактически из всех стран мира обязательна 14-дневная самоизоляция. Однако в Беларуси уже подготовлен законопроект - список стран, приезд из которых не потребует дальнейшего режима самоизоляции.

- Это те страны, которые сегодня благополучные по эпидситуации. В основном это страны Евросоюза и ряд других. Список еще уточняется, - прокомментировала представитель Минздрава.

Также главный санитарный врач выразила надежду, что в данном списке будут регулярные пополнения.

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