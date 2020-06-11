Госконтроль сообщил об обысках в офисе «Белгазпромбанка»
В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в офисах «Белгазпромбанка» проводятся обыски. Об этом БелаПАН сообщил со ссылкой на Кирилла Данилова, пресс-секретаря КГК.
Так, по словам официального представителя Комитета Госконтроля, в первой половине дня 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» в Минске еще проводились обыски.
- Мероприятия проходят в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем, - пояснил Данилов основания для обыска в финучреждении.
На момент написания статьи, официального комментария от представителей банка либо из штаба Виктора Бабариков, экс-главы «Белгазпромбанка» и предполагаемого кандидата в президенты Беларуси, не было.
(будет дополнено)
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