2020-06-11T11:06:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Новый премьер-министр Беларуси рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями

И что в принципе изменится в стране с его приходом
Таисия ЧЕРНУХО
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко.Премьер-министр Беларуси Роман Головченко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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11 июня депутаты Палаты представителей собрались в Овальном зале, чтобы одобрить назначение премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Экономическая обстановка в стране нестабильная - «спасибо» коронакризису и нефтяным спорам. Многие опасаются, что дефицит бюджета повлечет за собой снижение зарплат и проблемы с выплатой пенсий. Новый премьер-министр уверен, что этого не произойдет.

- Ситуация непростая. Тем не менее, эта ситуация постоянно анализируется, и пока мы не видим существенных рисков, которые могли бы повлечь серьезную угрозу макроэкономической стабильности страны, - отметил он. - Соответствующие меры по компенсации шоков были заложены при формировании бюджета на этот год. Созданная подушка безопасности позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства государства. Ни о каком приостановлении или пересмотре в сторону уменьшения социальных выплат речи быть не может. По поручению президента разрабатывается вопрос и изыскивается возможность повышения трудовых пенсий по возрасту. Мы социально-ответственное государство, поэтому все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме.

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