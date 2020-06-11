«Все должно происходить в интересах белорусского народа». Роман Головченко рассказал, что думает об интеграции с Россией

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Депутаты Палаты представителей собрались 11 июня в Овальном зале, чтобы проголосовать за назначение нового премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Новый премьер видит одной из основных задач для экономики избавление от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.

- При переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угрозах наша первоочередная задача - избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, - считает Роман Головченко.

Спросили у потенциального премьер-министра про то, как он относится к интеграции с Россией.

- Откровений быть не должно, - туманно начинает ответ Головченко. - Российская Федерация наш ближайший союзник и партнер, мы находимся в военном блоке с Россией, решаем вопросы конструктивно. Поэтому работаем в спокойном стабильном режиме. Периодически возникают разные взгляды на экономические процессы, но задача правительства - решать эти вопросы и добиваться для Республики Беларусь выгодных решений. Это наша принципиальная позиция - все должно происходить в интересах белорусского народа.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко считает, что Роман Головченко должен хорошо справиться со своей новой ролью и «будет делать все для укрепления независимости страны».

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