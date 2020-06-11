2020-06-11T11:44:09+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске до конца года на 20% снижают цену аренды на недвижимость

Такое решение в Мингорисполкоме приняли из-за ситуации с коронавирусом
Надежда БУТОВИЧ
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По заявления арендаторов им должны будут снизить плату за аренду недвижимости.По заявления арендаторов им должны будут снизить плату за аренду недвижимости.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Городские власти Минска приняли решение о снижении арендной платы для ряда субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба Мингориспоклома в Telegram-канале «Минск.Официально».

Уточняется, что снижение платы за арендуемую недвижимость будет временным, и обусловлено оно пунктами президентского указа «О поддержке экономики».

- Арендную плату уменьшат за все площади, предоставленные в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Данная мера коснется тех субъектов хозяйствования, выручка которых из-за эпидситуации с коронавирусом весной 2020 года, в апреле-мае, упала на 20 и более процентов, - разъяснили в исполкоме.

Согласно принятому минскими властями решению, арендодатели недвижимости в Минске (Прим.: из числа городской собственности) будут обязаны снизить размер аренды по заявлению арендаторов.

- На данный момент в Минске действует около 10 тысяч договоров на аренду имущества из числа коммунальной собственности города. Согласно нормам указа (Прим.: №143), примерно 46 процентов арендаторов имеют право на предоставление отсрочки по уплате аренды, - уточнили в Мингорисполкоме.

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