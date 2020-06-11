Лукашенко встретился с главой СК: «Хотелось бы знать, какова ситуация»

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси 11 июня встретился с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Глава СК доложил Александру Лукашенко о результатах работы ведомства. Президент спросил у Носкевича о расследовании самых крупных и резонансных дел.

По словам Лукашенко, у него на контроле находятся общественно значимые преступления. Он поинтересовался у главы СК:

- Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены и решение суда есть, то хотелось бы знать, каково решение, - цитирует президента его пресс-служба.

Носкевич заявил, что криминогенная обстановка в этом году по итогам первых месяцев года «достаточно благоприятная» - уровень преступности на 13,5% сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это очень хороший показатель, прокомментировал доклад главы СК Лукашенко.