2020-06-11T11:42:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко встретился с главой СК: «Хотелось бы знать, какова ситуация»

Уровень преступности сократился на 13,5%
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко встретился с главой СК. Фото: belta.byЛукашенко встретился с главой СК. Фото: belta.by
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Президент Беларуси 11 июня встретился с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Глава СК доложил Александру Лукашенко о результатах работы ведомства. Президент спросил у Носкевича о расследовании самых крупных и резонансных дел.

По словам Лукашенко, у него на контроле находятся общественно значимые преступления. Он поинтересовался у главы СК:

- Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены и решение суда есть, то хотелось бы знать, каково решение, - цитирует президента его пресс-служба.

Носкевич заявил, что криминогенная обстановка в этом году по итогам первых месяцев года «достаточно благоприятная» - уровень преступности на 13,5% сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это очень хороший показатель, прокомментировал доклад главы СК Лукашенко.

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