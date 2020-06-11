2020-06-11T11:58:25+03:00
Политика
КП Беларусь

«Работа на этой должности никогда не была простой». Романа Головченко одобрили в качестве нового премьер-министра Беларуси

За него проголосовали абсолютно все депутаты
Таисия ЧЕРНУХО
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Фото: БелТАПремьер-министр Беларуси Роман Головченко. Фото: БелТА
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11 июня депутаты парламента провели тайное голосование по назначению новым премьер-министром Беларуси Романа Головченко. В итоге «за» проголосовали все 97 депутатов. Новый премьер заметно волновался, когда благодарил всех за оказанное доверие.

- Работа на этой должности никогда не была простой, - сказал Роман Головченко. - Но сейчас время предъявляет новые условия, в которых мы должны работать: бежать намного быстрее и работать намного эффективнее. Поэтому я благодарю за сегодняшнее мероприятие, за пожелания, которые высказали. Я искренне настроен на плотную и тесную работу с белорусским парламентом. Я буду рад бывать у вас, общаться, сверять позиции для того, чтобы получать через вас отклики от ваших избирателей.

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