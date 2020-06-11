50 ранее судимых: СК рассказал о расследовании инцидента при сборе подписей в Гродно
Расследование уголовного дела о применении насилия к сотрудникам милиции в Гродно продолжается. Уголовное дело, возбужденное по статье 364 УК Беларуси, расследует Центральный аппарат Следственного комитета, сообщил глава СК Иван Носкевич после встречи с президентом Александром Лукашенко.
- Это уголовное дело переквалифицировано в ч. 1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок», - цитирует Носкевича belta.by. - Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц.
По его словам, к уголовной ответственности впоследствии может быть привлечено больше или меньше человек:
- Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела.
Напомним, дело возбудили после инцидента на пикете по сборе подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Ее мужа, главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского, и еще нескольких участников пикета задержали, они находятся под арестом. Сторонники Тихановской назвали инцидент провокацией. К блогеру цеплялась женщина, приехавшая из Минска, затем в толпе появились милиционеры, один из правоохранителей упал на землю.
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