2020-06-11T12:24:49+03:00
Политика
КП Беларусь

50 ранее судимых: СК рассказал о расследовании инцидента при сборе подписей в Гродно

Уголовное дело о насилии в отношении милиционеров переквалифицировали в «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок»
Павел МИЦКЕВИЧ
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СК рассказал о расследовании инцидента при сборе подписей в ГродноСК рассказал о расследовании инцидента при сборе подписей в ГродноФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Расследование уголовного дела о применении насилия к сотрудникам милиции в Гродно продолжается. Уголовное дело, возбужденное по статье 364 УК Беларуси, расследует Центральный аппарат Следственного комитета, сообщил глава СК Иван Носкевич после встречи с президентом Александром Лукашенко.

- Это уголовное дело переквалифицировано в ч. 1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок», - цитирует Носкевича belta.by. - Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц.

По его словам, к уголовной ответственности впоследствии может быть привлечено больше или меньше человек:

- Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела.

Напомним, дело возбудили после инцидента на пикете по сборе подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Ее мужа, главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского, и еще нескольких участников пикета задержали, они находятся под арестом. Сторонники Тихановской назвали инцидент провокацией. К блогеру цеплялась женщина, приехавшая из Минска, затем в толпе появились милиционеры, один из правоохранителей упал на землю.

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