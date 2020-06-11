Виктор Бабарико – об обысках: «Это касается банковской деятельности. Штаб в безопасности, продолжаем работу»

Виктор Бабарико пояснил, что не входит в круг подозреваемых. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Предполагаемый кандидат в президенты успокоил работников своего предвыборного штаба и предложил им уйти, если боятся [видео]

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в четверг, 11 июня, в Минске в главном офисе «Белгазпромбанка» с утра прошли обыски, связанные с расследование уголовного дела об неуплате налогов и финансовых манипуляциях.

Напомним, предполагаемый кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, является бывшим главой «Белгазпромбанка» и могли возникнуть подозрения, что происходящее связано с ним и его политической деятельностью.

В тот же день в ряде Telegram-аккаунтов, в том числе на канале "Выборы видишь?" появилось видео, в котором Бабарико пояснил, что напрямую уголовное дело с ним не связано.

- Начались обыски у людей, связанных тесно со мной. Эта история (Прим.: обыски в «Белгазпромбанке») идет к компании «ПриватЛизинг», и она касается только банковской деятельности. Возбуждены уголовные дела в отношении бывших и действующих сотрудников, - прокомментировал Бабарико.

- Штаб в безопасности, мы продолжаем работу. Банк будет разбираться со своими делами, штаб это не затрагивает, мы двигаемся по общему плану, - сделал вывод Бабарико.

При этом он сказал членам своего штаба, что если они чувствуют некую тревогу или боятся за свою безопасность, то они могут уйти, и он не посчитает это трусостью.

- То, что я не вхожу в круг подозреваемых, - это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно это чувство, но я к нему готовился и понимаю это, - добавил претендент в кандидаты.

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