2020-06-11T12:45:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Еще до приезда следователей по деревне поползли слухи»: двое парней во время попойки убили и закопали односельчанина

Трагедия произошла в Быховском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Сельчане подсказали следователям, где может быть закопан труп убитого мужчины. Фото: УСК по Могилевской области.Сельчане подсказали следователям, где может быть закопан труп убитого мужчины. Фото: УСК по Могилевской области.
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Подробности расследования убийства, которое произошло в начале июня в Быховском районе, сообщила пресс-служба УСК по Могилевской области.

О пропаже великовозрастного племянника, 52-летнего мужчины, в милицию заявил 7 июня житель деревни Воронино.

- Заявитель рассказал, что его родственник пропал без вести. Но также уточнил, что, возможно, племянника убили. Так как еще до приезда следователей по деревне поползли слухи об убийстве и даже возможном месте захоронения, - рассказали в УСК.

Прибывшая по вызову группа следователей и правоохранители, сперва решили тщательно обследовать заброшенный дом, где, по мнению сельчан, закопали труп мужчины. И место оказалось верным, во время раскопок рядом с домом нашли тело убитого мужчины – труп направили в морг для судмедэкспертизы.

Молодые люди жестоко избили односельчанина и зарезали его горлышком от битой бутылки. Фото: УСК по Могилевской области.

Молодые люди жестоко избили односельчанина и зарезали его горлышком от битой бутылки. Фото: УСК по Могилевской области.

- По результатам вскрытия причина смерти - колото-резаная рана в области шеи, - предварительно сообщили правоохранители.

Также сообщается, что задержаны и подозреваемые в убийстве – 26- и 27-летний местные жители. Ночью накануне убийства мужчины вместе выпивали, под «градусом» произошла ссора, а затем и драка.

- Молодые люди нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами, сдавливали шею, ранили горлышком от битой бутылки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Затем подозреваемые закопали тело потерпевшего недалеко от заброшенного здания, - добавили в УСК.

Следствие продолжается, возбуждено уголовное дело.

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