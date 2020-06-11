2020-06-11T13:02:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лукашенко и Носкевич согласовали строительство ограждений между встречными полосами на магистралях

Частая причина аварий - обгон с выездом на встречку
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси хотят строить ограждения между встречными полосами на магистраляхВ Беларуси хотят строить ограждения между встречными полосами на магистраляхФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- Президент согласен с тем, что надо принимать меры, возможно, даже по изменению законодательства, касающегося технических условий, строительных норм и правил, - рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич об итогах обсуждения с президентом резонансных ДТП с большим количеством погибших. Частая причина таких аварий - обгон с выездом на полосу встречного движения.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости монтажа ограждений между встречными полосами на крупных трассах.

- Где-то, по крайней мере, при реконструкции дорог республиканского значения, скоростных магистралей, изыскивать средства, чтобы такого рода заграждения между встречными полосами монтировать при первой же возможности, - цитирует Носкевича belta.by. - Очевидно, что это будет способствовать более безопасной организации дорожного движения.

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