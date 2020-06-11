Виктор Бабарико: "Больше 300 тысяч подписей наверняка уже есть"

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- Сколько собрано подписей на сегодня? - спросили у Виктора Бабарико на его экстренной пресс-конференции.

- Больше 300 тысяч подписей наверняка уже есть - так называемых подтвержденных. Это мы знаем, что они находятся на руках у членов инициативной группы, подписанные и оформленные.

- Один из кандидатов в кандидаты президента сообщил, что в частных компаниях будто бы принуждают подписываться за альтернативных кандидатов. Сталкивались ли вы с подобной информацией и как можете прокомментировать?

- Первое, мы очень рады тому, что и этот кандидат в кандидаты присоединился к нашей инициативе за честные выборы. Именно эта инициатива как раз и подразумевала необходимость указывать о всех недостатках, нарушениях, которые есть. Поэтому если есть кто-нибудь кто знает (о них - Ред.), не бойтесь, сообщайте...

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