Глава Минздрава Литвы заявил, что в связи с коронавирусом открыть границу с Беларусью было бы сейчас очень рискованно

Подобным Беларуси странам, где отрицают болезнь и «звучит очень странная риторика», Аурелиюс Верига считает, что стремиться скорее открыть границы очень опасно

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«Сейчас открыть границы с Беларусью, на мой взгляд, очень рискованно. Россия и некоторые другие страны тоже в их числе», - заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в интервью радиостанции Ziniu radijas 11 июля. Он считает рискованной и неоправданной стратегией стран позволять заражаться большой части населения для формирования массового иммунитета.

Подобным Беларуси странам, где отрицают болезнь и «звучит очень странная риторика», Аурелиюс Верига считает, что стремиться скорее открыть границы очень опасно. Сейчас врачи Российской Федерации зафиксировали более 493 тысяч случаев заболевания COVID-19. Она на третьем месте по заболевшим. Впереди только США и Бразилия. Минздрав Беларуси подтвердил уже более 51 тысячи случаев COVID-19. Правительством РБ не было принято никаких строгих мер, чтобы остановить распространение коронавируса, в сравнении с другими странами. Чуть более месяца назад в Беларуси прошел парад в связи с празднованием Дня Победы. Президент Александр Лукашенко игнорировал угрозу пандемии коронавируса. Он просто называл ее «психозом».

Министр призвал сделать первоначальный акцент, возобновить поездки и открыть границы для стран, которые соблюдали все меры, рекомендуемые ВОЗ.

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