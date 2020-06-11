2020-06-11T13:16:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об арендном жилье: «Тогда и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные 900 или тысячу евро»

Президент прокомментировал проекты новостроек: «Если бы мне в молодости такую квартиру, как в этом общежитии…»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко рассказал об арендном жильеЛукашенко рассказал об арендном жильеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 11 июня обсудил с членами правительства проект постановления «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья». Александр Лукашенко заявил, что одна из ключевых задач правительства на ближайшую пятилетку - развитие регионов. В частности, поддержка врачей, учителей и других работников соцсферы:

- Это основные наши штыки, на них держится не только профессиональная работа, но мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям.

Говоря о социальном жилье для таких работников, президент отметил:

- Мы имеем образцы подобных домов: смотрели их в Боровлянах, недорогие, очень удобные, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Если бы мне в молодости такую квартиру, как в этом общежитии…

По словам президента, «очень важно обратить внимание на регионы»:

- Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные 900 или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды.

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Лукашенко об арендном жилье: «Тогда и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные 900 или тысячу евро»
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