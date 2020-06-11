В одной из шахт «Беларуськалия» погиб рабочий

Сейчас служба устанавливает все обстоятельства того, что произошло. Фото: belta.by

Парень нажал на педаль, но при этом находился он не в кабине. Вагон поехал. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью

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В одной из шахт предприятия «Беларуськалий» погиб рабочий. 10 июня вечером 21-летний электрик делал ремонт. Когда он закончил, то решил проверить, работает ли самоходный вагон. Парень нажал на педаль, но при этом находился он не в кабине. Вагон поехал. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как заявил БелТА официальный представитель Следственного комитета Илья Босько, сейчас служба устанавливает все обстоятельства произошедшего. Место происшествия осматривает следственно-оперативная группа, опрошены очевидцы. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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