2020-06-11T13:49:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о второй волне коронавируса: «Наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства»

Караник: «Надо надеяться, что второй волны не будет»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко и Караник обсудили готовность к второй волне коронавирусаЛукашенко и Караник обсудили готовность к второй волне коронавирусаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 11 июня встретился с министром здравоохранения - они обсудили готовность системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавируса.

- Если вторая волна, то наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства, - заявил президент.

- Надо надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней нужно обязательно, сказал министр Владимир Караник.

Затем он добавил, что некоторые эксперты приводят пример вируса SARS, который вызывал атипичную пневмонию в 2003 году (так называемый птичий грипп. - Ред.) и который очень близок к COVID-19. По словам Караника, это тоже семейство коронавирусов.

- В июне достаточно неожиданно для экспертов заболеваемость стала снижаться, а в июле практически исчез и ушел в эпидемический тупик. Не было ни второй, ни третьей волны, - цитирует министра телеграм-канал Минздрава.

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