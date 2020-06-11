Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июня 2020 года: за сутки +750 заражений и 976 выздоровевших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июня 2020 года

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Министерство здравоохранения Беларуси сообщило статистику по распространению коронавируса в стране на 11 июня. По официальным данным, сейчас насчитывается 51 тыс. 816 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Новых случаев за сутки - 750. А из тех, у кого раньше был выявлен коронавирус, выписаны 26 тыс. 643 пациентов. Из них 976 человек за минувшие сутки.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента (пять человек за сутки - Ред.) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией, - добавили в Минздраве.

Всего в Беларуси на данный момент проведено 678 тыс. 570 тестов.

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