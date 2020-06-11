Бабарико: Из-за обысков менять ничего не будем. Выйдем и продолжим собирать подписи

11 июня в некоторые компании и в «Белгазпромбанк» пришли следователи. Экс-банкир заявил, что ожидал давления на себя лично

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11 июня прошли обыски сразу в нескольких компаниях, с которыми, по предварительным данным, так или иначе связывают имя потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико. Кроме «Белгазпробманка», называют «Приват-лизинг», «Кентавр» и «Кампари».

Экс-банкир на пресс-конференции заявил, что в деятельности «Белгазпромбанка» или его сотрудников не знает ничего, что могло бы вызвать расследование ДФР.

Бабарико извинился перед всеми экс-коллегами, друзьями, у которых сейчас проходят обыски.

- Я хотел бы извиниться и сказать, что они лучшие, с кем мне доводилось встречаться. Это относится и к коллективу «Белгазпромбанка», его руководству и акционерам. Хочу извиниться перед друзьями, так уж им не повезло, что их друг детства принял решение выдвигаться на пост президента Беларуси.

Друг детства, судя по всему, работает в одной из структур, где прошли обыски.

- Я не знаю всех компаний, у которых проходили обыски. О моих связях… Я бывший сотрудник «Белгазпромбанка», и клиенты, о которых вы сказали, являются клиентами «Белгазпромбанка». Ни персонально я с ними, ни юридически не связан. Я знаю частично людей в этих компаниях, и все, - сказал экс-банкир. - Когда люди работали в «Белгазпромбанке», часть из сотрудников, они находились в отношениях деловых. Один был моим заместителем – ну можно считать, что это и дружеские отношения были.

У потенциального кандидата поинтересовались, не боится ли он давления на него лично.

- На самом деле я ожидал давления на меня лично. Была анонимная информация, что по мне будет нанесен первый удар... Боюсь или не боюсь? Я к этому готов.

Избирательная кампания Виктора Бабарико продолжится, как и шла.

- Вносить никаких корректив мы не будем. По ощущениям сегодняшнего дня, наши члены инициативной группы сказали «мы выйдем и продолжим еще активнее работать по сбору подписей». Действия против нас вызывают обратный эффект – стимулируют людей голосовать за изменения и требовать их. Есть подозрение, что придется приглашать дополнительных волонтеров, чтобы справиться с дополнительным объемом подписных листов.

Также Виктор Бабарико рассказал, готов ли он к тому, что его не зарегистрируют.