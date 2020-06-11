Виктор Бабарико: «Нерегистрация нашей группы будет позором для власти»

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11 июня кандидат на президентское кресло провел экстренную пресс-конференцию. Причина - начавшиеся обыски в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял перед тем, как зарегистрироваться претендентом на президентское кресло.

- Надо внимательно слушать то, что говорит руководство страны, - рассказал Виктор Бабарико. - Вчера оно сказало: по неформальным причинам отказа не будет. Значит, я думаю, в этом отношении у нас будет все хорошо. У нас база верифицированных подписей - и она будет намного превышать 100 тысяч. Что касается формальных причин нашей нерегистрации. Во-первых, найти нарушения невозможно - все это поняли, и тогда предпринимается попытка отвести внимание от лица. Поэтому никаких вариантов нерегистрации нет. Нет формальных или неформальных причин это сделать. Если это произойдет - власть распишется в своем бессилии. В этом случае она даже не выйдет на поле войны. О каких легитимных выборах в этом случае будет идти речь? Не было за 26 лет прецедента, чтобы группа, собравшая 100 тысяч подписей, не была зарегистрирована. Поэтому нерегистрация нашей группы будет позором. Это признание того, что рейтинги, публикуемые в независимых изданиях, - правильные.

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