Завершено громкое дело: расследование убийства женщины, чьи останки нашли в Свислочи в сумке

Конечности мужчиной были упакованы в спортивную сумку, которая и была выброшена в Свислочь, на улице Сторожевской. Фото: sk.gov.by

Виновный понял, что сумка с конечностями не утонет, испугался наказания, вернулся в квартиру, собрал вещи и скрылся

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины. Ее останки были найдены в Минске в реке Свислочь 2 января. Об этом, после доклада президенту, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передали в Следственном комитете.

Ранее мы писали, что 2 января коммунальниками при проведении очистных работ была найдена спортивная сумка, заполненная женскими конечностями. Следователи и милиция начали усиленно искать преступника и устанавливать личность человека, которому принадлежат конечности.

Через некоторое время в милицию поступило обращение. Мужчина волновался за сестру, проживавшую в Минске, которая давно не выходила на связь. Оперативники выехали по адресу и нашли там тело 37-летней женщины. На нем были телесные повреждения, которые весьма явно указывали на связь с найденными останками в сумке в Свислочи.

Тут же были найдены продукты питания и спиртное. Их упаковка содержала информацию о месте покупки. В тот день потерпевшая вместе с мужчиной заходила в магазин, где они все это приобрели. Подозреваемого задержали.

Следователи и милиция провели весьма кропотливую работу. Они выяснили все обстоятельства случившегося, проанализировали записи камер, установили маршруты движения подозреваемого.

28 декабря, после совместных посиделок со спиртным, 26-летним парнем была изнасилована и задушена его знакомая. Также им были совершены в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Все это подтверждают судебно-медицинские экспертизы, которые провели эксперты ГКСЭ.

После им был расчленен в ванной труп. Конечности были упакованы в спортивную сумку, которая и была выброшена в Свислочь, на улице Сторожевской. Он понял, что сумка не утонет, испугался наказания, вернулся в квартиру, собрал вещи и скрылся.

На допросах подозреваемый постоянно менял показания. Таким образом он хотел избежать ответственности за совершенные преступления. Все же он был согласен, что убил женщину во время конфликта. Доказательства говорят обратное.

Сейчас ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 166 (изнасилование), части 3 статьи 167 (насильственные действия сексуального характера) и части 2 статьи 139 (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера) Уголовного кодекса. Он заключен под стражу.

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