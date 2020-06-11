Минздрав Беларуси рассказал, где можно платно сдать тест на COVID-19 Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Тестирование проводят в столице и во всех областных городах

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Для белорусов, выезжающих в страны, где требуют официальное подтверждение отсутствия COVID-19, лабораторные ПЦР-исследования платно стали проводить не только в Минске, но и в областных центрах. Минздрав опубликовал список учреждений, где могут пройти тесты все желающие. Это Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, а также областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минске и столичный городской центр гигиены и эпидемиологии.

Также Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Из списка Совмина исключены: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Китай, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

- Прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции, - отметили в Минздраве. - При этом иностранцы, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении границы отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.

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