2020-06-11T14:47:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Правительство Беларуси определилось с механизмом возврата НДС при покупке электромобиля

Популярность электромобилей в Беларуси набирает обороты
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Правительство определилось с механизмом возврата НДС при покупке электромобиля.Правительство определилось с механизмом возврата НДС при покупке электромобиля.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

Популярность электромобилей в Беларуси набирает обороты. Этому способствует ряд факторов. Сначала на электромобили отменили так называемый дорожный налог - пошлину на допуск к участию в дорожном движении (это примерно 150 - 200 рублей экономии в год). В марте Лукашенко отменил 20%-ный НДС, который нужно было платить при ввозе электромобиля в страну. Из-за этого конечная цена на популярные модели стала ниже на 4 - 6 тысяч долларов. А буквально через неделю еще одна хорошая новость пришла из Совета Евразийского экономического союза, в который входит Беларусь: до конца 2021 года обнулили растаможку на электромобили. Это значит, их цена снизится еще на 35%.

Сейчас правительство Беларуси определилось с механизмом возврата НДС. Возвращать будут сумму налога на добавленную стоимость, включенную в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин (т. е. 13 500 рублей). Для возврата НДС физлицо уведомляет налоговую по месту своего жительства о приобретении электромобиля и уплате НДС. Налоговая запрашивает у продавца сведения, подтверждающие факт приобретения электромобиля, и сведения о дате уплаты им стоимости электромобиля и НДС. После этого в течение 30 дней налоговая возвращает НДС. Постановление вступает в силу с 15 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корреспондент «Комсомолки» на три дня отказался от своей бензиновой машины и пересел на электромобиль. Что из этого получилось, читайте в материале Почему в Беларуси не хотят заряжать электромобили?

Первый тест-драйв первого белорусского электромобиля. Впечатления корреспондента «Комсомолки» и вице-премьера Беларуси оказались совершенно разными [фото]

В гараже на окраине Гродно школьники построили самодельный электромобиль. Как только не называли этот агрегат в интернете: гипсовой кибиткой, нашим ответом ё-мобилю и даже Ў-мобилем. Но едва стало понятно, что самоделка реально ездит, корреспондент «Комсомолки» отправился на тест-драйв.

Александр Лукашенко в свой день рождения протестировал электромобиль Tesla за 250 тысяч долларов. «Это лучшее, что есть», - похвалил американцев президент, и дал советы разработчикам белорусского электромобиля.

В Шабанах тайно сделали электромобиль для Жириновского. На производство эксклюзивных машин для российских политиков миллиардер Михаил Прохоров выделил миллион евро [фото готовых машин]

Белорусские электромобили собирались серийно выпускать еще в сентябре. Тем временем покупателей на первый собранный у нас электромобиль пока не нашлось

Белорусский электромобиль - скорее миф, чем реальность. И вот почему. Невозможно за два года сделать то, к чему зарубежные автопроизводители шли десятилетиями [фото новых белорусских разработок]

Александру Лукашенко подарили электромобиль Geely. Но не тот, который собрали руками умельцев из Академии наук, а машину китайского производства

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Уже на «Нафтане». Американская нефть начала поступать на Новополоцкий НПЗ
Виктор Бабарико: "Больше 300 тысяч подписей наверняка уже есть"
Бабарико: Из-за обысков менять ничего не будем. Выйдем и продолжим собирать подписи
Правительство Беларуси определилось с механизмом возврата НДС при покупке электромобиля
Минздрав Беларуси рассказал, где можно платно сдать тест на COVID-19
Завершено громкое дело: расследование убийства женщины, чьи останки нашли в Свислочи в сумке
Виктор Бабарико: «Нерегистрация нашей группы будет позором для власти»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июня 2020 года: за сутки +750 заражений и 976 выздоровевших
Лукашенко о второй волне коронавируса: «Наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства»
В одной из шахт «Беларуськалия» погиб рабочий
Лукашенко об арендном жилье: «Тогда и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные 900 или тысячу евро»
Глава Минздрава Литвы заявил, что в связи с коронавирусом открыть границу с Беларусью было бы сейчас очень рискованно
Глава Минздрава Литвы заявил, что в связи с коронавирусом открыть границу с Беларусью было бы сейчас очень рискованно
Лукашенко и Носкевич согласовали строительство ограждений между встречными полосами на магистралях
«Еще до приезда следователей по деревне поползли слухи»: двое парней во время попойки убили и закопали односельчанина
Виктор Бабарико - об обысках: «Это касается банковской деятельности. Штаб в безопасности, продолжаем работу»
50 ранее судимых: СК рассказал о расследовании инцидента при сборе подписей в Гродно
«Мы не ожидаем прорывов». Замминистра здравоохранения Беларуси рассказал, как продвигается создание вакцины от коронавируса
«Работа на этой должности никогда не была простой». Романа Головченко одобрили в качестве нового премьер-министра Беларуси
Лукашенко встретился с главой СК: «Хотелось бы знать, какова ситуация»
В Минске до конца года на 20% снижают цену аренды на недвижимость