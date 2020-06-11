Правительство Беларуси определилось с механизмом возврата НДС при покупке электромобиля

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Популярность электромобилей в Беларуси набирает обороты. Этому способствует ряд факторов. Сначала на электромобили отменили так называемый дорожный налог - пошлину на допуск к участию в дорожном движении (это примерно 150 - 200 рублей экономии в год). В марте Лукашенко отменил 20%-ный НДС, который нужно было платить при ввозе электромобиля в страну. Из-за этого конечная цена на популярные модели стала ниже на 4 - 6 тысяч долларов. А буквально через неделю еще одна хорошая новость пришла из Совета Евразийского экономического союза, в который входит Беларусь: до конца 2021 года обнулили растаможку на электромобили. Это значит, их цена снизится еще на 35%.

Сейчас правительство Беларуси определилось с механизмом возврата НДС. Возвращать будут сумму налога на добавленную стоимость, включенную в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин (т. е. 13 500 рублей). Для возврата НДС физлицо уведомляет налоговую по месту своего жительства о приобретении электромобиля и уплате НДС. Налоговая запрашивает у продавца сведения, подтверждающие факт приобретения электромобиля, и сведения о дате уплаты им стоимости электромобиля и НДС. После этого в течение 30 дней налоговая возвращает НДС. Постановление вступает в силу с 15 июня.

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