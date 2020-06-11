Уже на «Нафтане». Американская нефть начала поступать на Новополоцкий НПЗ

Состав насчитывает 60 цистерн, из них 17 – нефть из США. Фото: belta.by

Это 12-я танкерная поставка в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти

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Пресс-секретарь ОАО «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что нефть, которая прибыла из США, уже поступает на «Нафтан»об этом сообщает БЕЛТА.

Тищенко рассказал, что утром нефть на завод привёз состав, и где-то к середине дня её стали сливать. Всего состав насчитывает 60 цистерн, из них 17 – нефть из США. Эта нефть прибыла в довесок к нефти из Саудовской Аравии. Мы про неё уже писали.

Завод подготавливает её для переработки. Пресс-секретарь рассказывает, что вся нефть в течение десяти дней поступит на завод.

Александр Тищенко рассказал также, что только в этом году было 12 танкерных поставок для РБ. Общий их объём уже превышает 1 млн тонн нефти.

Для поставки первой партии американской нефти в Беларусь сделку заключали с участием американского энерготрейдера United Energy Trading, с содействием американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.

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