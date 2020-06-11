2020-06-11T17:06:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске пьяные подростки обстреляли из пневматического оружия окна жилого дома

После совместного распития спиртных напитков молодые люди опробовали «новую игрушку» товарища
Сергей Диндиков
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Всего были повреждения стекол в оконных рамах в четырех квартирах. Фото: minsk.mvd.gov.byВсего были повреждения стекол в оконных рамах в четырех квартирах. Фото: minsk.mvd.gov.by
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От жителей одного из домов Фрунзенского района Минска поступили заявления в милицию. В частности, там говорилось, что окна их квартир оказались разбитыми, сообщается на сайте ГУВД Минска.

Милиционеры приехали по адресу и установили, что во всем виноваты трое подростков, которым от 16 до 17 лет. Когда родители одного из них были на даче, к нему в гости наведались друзья. Один принес пневматический пистолет. После того как совместно были выпиты спиртные напитки, ребята решили немножко пострелять. Ночью началась стрельба по окнам жилого дома, который был напротив. Всего были повреждены стекла в оконных рамах в четырех квартирах.

Все трое участников учатся в одном из лицеев Минска. Ранее к уголовной и административной ответственности никто из них не привлекался.

По этому делу проводится проверка, действиям молодых людей дана правовая оценка.

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