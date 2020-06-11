2020-06-11T17:10:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Бабарико: "У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу"

Потенциальный кандидат в президенты ответил на вопрос, использовал ли он свое служебное положение в Белгазпромбанке, чтобы воровать деньги
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Экс-банкир Виктор БабарикоЭкс-банкир Виктор БабарикоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На своей пресс-конференции потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико рассказал, что допускает "любые провокации, действия".

- Но единственное, что я продолжаю не допускать, - это физическое устранение и физическое насилие по отношению как к людям, которые работают или являются моими друзьями, работают в штабе или сотрудники каких-то компаний, либо против меня. До сих пор я не верю в то, что может быть физическое насилие.

- Вы использовали свое служебное положение в Белгазпромбанке, чтобы под разные схемы воровать себе деньги? - спросили у Бабарико, на что тот рассмеялся.

- Вы знаете, в Белгазпромбанке были достаточно большие зарплаты, чтобы вся страна их обсуждала и банкиров называли "жирными котами". (В 2017 году Александр Лукашенко заявил: «Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов»). У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу, ездить на тех машинах, которые есть. И поэтому для этого не нужно использовать или злоупотреблять служебным положением. Для этого нужно просто честно трудиться на посту председателя правления крупнейшего банка страны.

- А вы готовы это подтвердить на полиграфе?

- Я готов это подтвердить моей декларацией о доходах.

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