2020-06-11T17:13:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси: в выходные, 13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди

На следующей неделе похолодает, только на востоке снова +30
Павел МИЦКЕВИЧ
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В выходные пройдут дожди с грозамиВ выходные пройдут дожди с грозамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Аномальная жара в Беларуси спадет в выходные, пройдут дожди с грозами. С субботы, 13 июня, благодаря скандинавскому антициклону начнет поступать прохладная воздушная масса с севера Европы. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 15 - 21 тепла, по северу страны 13 - 14 градусов, а днем 19 - 26 градусов. В южных районах еще сохранится до плюс 30, прогнозирует Белгидромет.

В воскресенье, 14 июня, ночью местами, а утром и днем по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью похолодает до плюс 11 - 17 градусов, днем до 16 - 23 тепла. Лишь в Гомельской области по-прежнему будет жарковато - до плюс 27 днем.

В начале следующей недели, по предварительному прогнозу, похолодает до плюс 21 - 26 градусов, местами дожди продолжатся. Жара вернется только на юго-восток Беларуси - там снова ожидается плюс 28 - 30.

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