Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»

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Бывший глава Белгазпромбанка и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико на своем YouTube-канале рассказал, что прямого компромата на него нет.

- Сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов, - сказал Бабарико. - Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет. И есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы.

Экс-банкир попросил говорить правду тем, кто подвергся преследованиям и допросам.

- Самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась, - заявил Бабарико. - И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае сметет остатки вот этого старого режима.

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