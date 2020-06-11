2020-06-11T18:00:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»

Потенциальный кандидат в президенты попросил говорить правду тем, кто подвергся преследованиям и допросам
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Экс-банкир Виктор БабарикоЭкс-банкир Виктор БабарикоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Бывший глава Белгазпромбанка и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико на своем YouTube-канале рассказал, что прямого компромата на него нет.

- Сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов, - сказал Бабарико. - Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет. И есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы.

Экс-банкир попросил говорить правду тем, кто подвергся преследованиям и допросам.

- Самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась, - заявил Бабарико. - И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае сметет остатки вот этого старого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виктор Бабарико: "Больше 300 тысяч подписей уже есть"

Бабарико: "У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу"

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе
Курсы валют в Беларуси на 11 июня: евро и доллар подорожали
Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»
Погода в Беларуси: в выходные, 13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди
Бабарико: "У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу"
В Минске пьяные подростки обстреляли из пневматического оружия окна жилого дома
Уже на «Нафтане». Американская нефть начала поступать на Новополоцкий НПЗ
Виктор Бабарико: "Больше 300 тысяч подписей наверняка уже есть"
Бабарико: Из-за обысков менять ничего не будем. Выйдем и продолжим собирать подписи
Правительство Беларуси определилось с механизмом возврата НДС при покупке электромобиля
Минздрав Беларуси рассказал, где можно платно сдать тест на COVID-19
Завершено громкое дело: расследование убийства женщины, чьи останки нашли в Свислочи в сумке
Виктор Бабарико: «Нерегистрация нашей группы будет позором для власти»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июня 2020 года: за сутки +750 заражений и 976 выздоровевших
Лукашенко о второй волне коронавируса: «Наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства»
В одной из шахт «Беларуськалия» погиб рабочий
Лукашенко об арендном жилье: «Тогда и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные 900 или тысячу евро»
Глава Минздрава Литвы заявил, что в связи с коронавирусом открыть границу с Беларусью было бы сейчас очень рискованно
Глава Минздрава Литвы заявил, что в связи с коронавирусом открыть границу с Беларусью было бы сейчас очень рискованно
Лукашенко и Носкевич согласовали строительство ограждений между встречными полосами на магистралях
«Еще до приезда следователей по деревне поползли слухи»: двое парней во время попойки убили и закопали односельчанина
Виктор Бабарико - об обысках: «Это касается банковской деятельности. Штаб в безопасности, продолжаем работу»
50 ранее судимых: СК рассказал о расследовании инцидента при сборе подписей в Гродно
«Мы не ожидаем прорывов». Замминистра здравоохранения Беларуси рассказал, как продвигается создание вакцины от коронавируса
«Работа на этой должности никогда не была простой». Романа Головченко одобрили в качестве нового премьер-министра Беларуси
Лукашенко встретился с главой СК: «Хотелось бы знать, какова ситуация»
В Минске до конца года на 20% снижают цену аренды на недвижимость