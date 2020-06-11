2020-06-11T17:35:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 11 июня: евро и доллар подорожали

А российский рубль подешевел
ИННА КОРСАК
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Курсы валют в Беларуси на 11 июня. Фото: pixabay.comКурсы валют в Беларуси на 11 июня. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 11 июня.

Доллар вырос на 0,0028 и теперь стоит 2,3748 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0065 и теперь стоит 2,7006 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0147 и теперь стоит 3,4386 белорусского рубля.

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