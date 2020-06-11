2020-06-11T18:10:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе

Женщина скончалась на месте
ИННА КОРСАК
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В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил женщину. Фото: УВД МиноблисполкомаВ Логойском районе микроавтобус насмерть сбил женщину. Фото: УВД Миноблисполкома
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В УВД Миноблисполкома сообщили, что в Логойском районе 11 июня микроастобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе

«За рулем микроавтобуса марки «Мерседес Бенц» находился 60-летний водитель. Как удалось выяснить сотрудникам, мужчина просто отвлекся во время движения от управления транспортным средством», — пояснили в УВД Миноблисполкома.

Пенсионерка скончалась на месте.

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