В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе

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В УВД Миноблисполкома сообщили, что в Логойском районе 11 июня микроастобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе

«За рулем микроавтобуса марки «Мерседес Бенц» находился 60-летний водитель. Как удалось выяснить сотрудникам, мужчина просто отвлекся во время движения от управления транспортным средством», — пояснили в УВД Миноблисполкома.

Пенсионерка скончалась на месте.

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