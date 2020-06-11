На территории электроподстанции в Гродненском районе разрушилось здание. Шесть человек в больнице

В Гродненском районе шесть человек пострадали при обрушении одного из зданий на территории элекстроподстанции. Фото: телеграм-канал СК Беларуси

Рабочие доставлены в больницу с ожогами различной степени

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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что 11 июня в Гродненском районе разрушилось одно из зданий на территории электроподстанции. Шесть мужчин доставлены в больницу.

«Удалось установить, что рабочие занимались ремонтными работами в подвальном помещении. В какой-то момент произошло разрушение пристройки синхронного компенсатора. Мужчин доставили с больницу с ожогами различной степени», — рассказали в СК.

Следователи, совместно с сотрудниками МЧС и милиции, продолжают работу на месте происшедшего.

Детали устанавливаются.

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