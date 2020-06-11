В Бобруйске двое друзей у себя в шкафу выращивали коноплю. Фото: УВД Минского облисполкома

Идея о выращивании наркотического растения пришла в голову одному из мужчин

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В УВД Минского облисполкома сообщили, что двое друзей из Борисова выращивали у себя в шкафу коноплю для личных нужд.

Идея о создании лаборатории, где можно выращивать коноплю, пришла в голову 35-летнему мужчине. Он неоднократно приобретал себе наркотические средства в интернет-магазинах. В напарники себе он взял своего лучшего 37-летнего друга.

«Как удалось установить, мужчины выращивали растение в шкафу в квартире покойной бабушки. Всем своим друзьям они говорили, что квартиру сдали. Мужчины предусмотрели все, чтобы создать благоприятные условия для выращивания наркотика: установили специальные лампы, следили за поливами, оборудовали шкаф вентиляцией», — рассказал старший оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД Константин Глушень.

Двое друзей по специальному графику, два через два, приходили ухаживать за наркотическим растением. Комната закрывалась на ключ.

Коноплю друзья выращивали для личных нужд.

Возбуждено уголовное дело.