Мужчины в Орше вместе выпивали, потом поссорились и один из них получил топором по голове

Мужчины вместе выпивали, потом начали ссориться и один из них получил топром по голове. Фото: УВД Витебского облисполкома

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В УВД Витебского облисполкома сообщили, что в Орше мужчина ударил топором по голове своего собутыльника. Мужчины ссорились.

«Как удалось выяснить сотрудникам, безработный мужчина не так давно вышел из мест заключения и искал компанию, чтобы совместно выпить. В итоге, компания из четырех человек отправилась выпивать на окраину Орши в частный дом. Во время совместного времяпрепровождения между мужчинами вспыхнула ссора», — рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина не сдержался, схватил топор и попытался ударить одного из собутыльников по голове острием. Но потерпевший успел вовремя подставить руки. Несмотря на то, что основной удар пришелся на них, голова тоже пострадала. Потерпевший выбежал из дома, выбросил топор и постучался в дверь к соседям. Они вызвали скорую.

Медики обратились в милицию. Сотрудникам удалось быстро установить личность подозреваемого. Это мужчина 43-х лет, который ранее отбывал срок за нападение с топором на человека.

Возбуждено уголовное дело.