Парень в Брестском районе отдыхал с компанией, познакомился с новым другом, а тот украл у него фотоаппарат. Фото: pixabay.com

Молодой человек, в свою очередь, взял фотоаппарат у своей сестры, чтобы сделать фото с отдыха с друзьями

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В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в Брестском районе парень отдыхал вместе со своими друзьями, познакомился с новым другом, а тот украл у него фотоаппарат.

«В дежурную часть обратился парень и сообщил, что у него украли фотоаппарат. Сотрудникам оперативно удалось установить человека, который это сделал. Им оказался 20-летний парень. Изначально он уверял, что никакого отношения к краже фотоаппарата не имеет», — пояснили в УВД Брестского облисполкома.

Сам же молодой человек одолжил фотоаппарат у своей сестры, чтобы запечатлеть отдых с друзьями.

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